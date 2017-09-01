İşte Tottenham'ın yeni golcüsü! İspanyol Boğa'sı...

Golcü futbolcu, yeni takımının formasıyla poz verdi. Bu transfer için Tottenham’ın Swansea ile 12 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı belirtilirken, yapılan sözleşmenin de 2 yıllık olduğu ifade edildi.

Adı daha önce Beşiktaş’ın yanı sıra İngiliz ekibi Chelsea ile de anılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 35 karşılaşmada forma giydi ve 15 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Uzun yıllar Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu, daha sonra Serie A ekibi Juventus’a transfer olmuştu.

Juventus sonrası 1 sezon Sevilla’da oynayan 1,95 boyundaki golcü 2016-2017 sezonunda Swansea City’de görev yaptı. Llorente, İspanya Milli Takımı’nda ise 24 maçta 7 gol kaydetti. (Ajansspor)