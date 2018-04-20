İşte Tolga Zengin'i çıldırtan sözler!
Derbide olayların içindeki Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ''Maçın başından itibaren ölmüş anneme küfür edildi. Bir sustuk, iki sustuk. Ama bir yere kadar. Güvenliklere yapanları da söyledim. Dayanamadım. Hocam da beni sakinleştirmeye çalıştı'' dedi.
Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, dün gece Kadıköy’de yaşanan olayların tam merkezindeki isimdi. Fenerbahçe tribünleriyle yakınlaşması ve ardından yaşananlar çok konuşuldu. Tolga Zengin, yaşananları paylaştı. Deneyimli file bekçisi, yaşadığı anları şöyle özetledi:
‘Müdahale edilmedi’
“Yaşananlar hiç hoş şeyler değil. Biz maç oynamaya geldik ama ilk andan itibaren inanılmaz bir küfür ortamıyla karşılaştık. Daha önce de olmuştu. Fakat bir yerden sonra öyle bir noktaya gelindi ki, insan kendini tutamıyor. Ölmüş anneme küfür ediliyor birkaç metre arkamızdan ve kimse müdahale etmiyor. Bunların olması gerçekten de çok sinir bozucu. İnsan bir yere kadar dayanıyor. Ben de tepkimi gösterdim. Hocamıza olana çok üzüldüm.” (Fanatik)
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