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İşte TFF 1.Lig'de 2. hafta programı! Yarın iki maç var...

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı yarın başlayacak.

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Haftanın ilk maçlarında Denizlispor-İstanbulspor, Manisaspor-Samsunspor karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Ağustos Cumartesi:
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:
19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat) 

TFF 1.Lig2. haftaMaç
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