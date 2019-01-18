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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İşte Terim'in olay Ozan Kabak sözleri!

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İşte Terim'in olay Ozan Kabak sözleri!

Fatih Terim'in, Ozan Kabak’ın satılmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduğu; yönetime transfer için onay verirken, “Ben bu konuda diyeceğimi dedim. Siz benim önüme tekrar bir teklif getiriyorsanız satın, ne yapalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray’da yaşanan son transfer gelişmeleri, teknik patron Fatih Terim’ bir hayli rahatsız etmiş durumda. Özellikle Ozan Kabak’ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a gönderilmesi, tecrübeli hocanın planlarını bozdu. Daha önce Ozan’ın devre arasındaki transferi için, “Şimdi zamanı değil, belki sezon sonu” değerlendirmesi yapan Terim’in, genç stoperin gidişine bu kez ‘gönülsüz’ şekilde onay verdiği öğrenildi.

TEKLİF FLORYA'YA GELİNCE
Yönetimin, 11 milyon Euro’luk teklifi Florya’ya getirmesi üzerine Terim’in, “Ben bu konuda diyeceğimi dedim. Siz benim önüme hâlâ teklif getiriyorsanız, satın gitsin ne yapalım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Galatasaraylı idareciler, transfer çalışmalarında kulübün elini güçlendirmek için gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Daha önce, “Değerini bulan satılsın” diyen Terim ise beklediği takviyelerin bir türlü yapılamaması ve ara transferde kalan bölümden de umudu kalmadığı için temkinli davranmaya çalıştığı belirtiliyor.

BELHANDA İÇİN AYNI SENARYO
Yönetim ve teknik heyet, Belhanda transferinde de karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Faslı futbolcu, Al İttihad’ın 5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Yönetim de, yıldız oyuncuyu 7 milyon Euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor. Ancak Terim’in, Belhanda transferine onay vermemesi nedeniyle bu operasyon da şu an için belirsizliğini koruyor. (Fanatik)

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