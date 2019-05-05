İşte Terim'in derbi konuşması!
Galatasaray, Başakşehir’in puan kaybetmesiyle şampiyonluk için büyük bir şans daha yakaladı.
Fatih Terim de işin ciddiyetini dile getirmek adına bugün oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde tüm takıma yönelik bir konuşma yaptı.
Terim, bir yıllık emeğin karşılığını almanın zamanının geldiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Çok sıkıntı çektik. Cezalar aldık. Ancak biz de hedef bitmez. Şimdi Galatasaray'ın gücünü gösterme zamanı" diye konuştu.
Tarihin en anlamlı şampiyonluklarından birisini kazanmaya yaklaştıklarını söyleyen Terim, "Bir sezonu içinde barındıran bir maç. Tek yapmamız gereken kazanmak ve şampiyonluğa bağlanmak" dedi. "Çektiğimiz acıların, döktüğümüz gözyaşlarının karşılığını alma zamanı geldi" diyerek sözlerini bitirdi.
NAKIŞ GİBİ İŞLEDİ
Şampiyonluğu her şeyden çok isteyen teknik diröktör Fatih Terim herkese sorumluluk yükledi. Kaleden başlayarak, en uçtaki hatta yedekten gelecek oyunculara bile talimatlarını iletti. Kimin kaç top çalacağını, keseceğini, uzaklaştırma yapacağını tek tek uzun uzun anlattı.
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