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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
11.07.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

İşte Terim'in çok istediği yıldız! 4 milyon euro... | Son dakika transfer haberleri...

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İşte Terim'in çok istediği yıldız! 4 milyon euro... | Son dakika transfer haberleri...

Sevilla ile Fernando’nun satışı konusunda el sıkışan Galatasaray 6 numara transferi için girişimlere hız verdi.

Sarı-Kırmızılılar gözünü Flamengo’lu Cuellar’a dikti. Agresif ve defansif yönü güçlü bir ön libero isteyen Terim, Kolombiyalı futbolcu için çok olumlu rapor verdi. Yönetim de Flamengo'ya 4 milyon Euro teklif etti.

Dün Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-Kırmızılılar yaptığı sıkı pazarlıklar sonrasında Fernando Reges'in satışı konusunda Sevilla ile el sıkıştı. Yönetim bu transfer karşılığında İspanyol kulübünden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

Galatasarayda Kostas Mitroglou kararı verildi
Galatasaray'da Kostas Mitroglou kararı verildi

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray bu önemli gelişme sonrasında ön libero transferi için girişimlere hız verdi. Sarı-Kırmızılılar gözünü Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuella'a dikti...

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Agresif ve defansif yönü güçlü bir 6 numara isteyen Fatih Terim'in Kolombiyalı futbolcu çok olumlu bir rapor verdiği öğrenildi. Yönetim de
Flamengo'ya 4 milyon Euro teklif etti.

ARADAKİ FARK 3 MİLYON EURO
Brezilya basınına göre Flamengo kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Kulüpler arasında pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

FUTBOL TARZI ÇOK AGRESİF LAKABI PİTBULL
2016 yılından bu yana Flamengo formasını giyen Gustavo Cuellar agresif futbolu ile ön plana çıkıyor. Brezilyalı yıldız, tıpkı Galatasaray'ın efsane yıldızı Felipe Melo gibi 'pitbull' lakabı ile tanınıyor. Defansif özellikleri üst düzeyde olan Kolombiyalı yıldız hücumda ise takımına fazla katkı vermiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i izliyoruz...

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