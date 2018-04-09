İşte Süper Lig'de küme düşen ilk takım
Gençlerbirliği'nin Galatasaray karşısında aldığı sürpriz galibiyet sonrası Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken geçen haftanın lideri Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 59'a çıkaran Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan ve 57 puanda kalan Galatasaray'dan 5 hafta sonra liderliği geri aldı.
Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.
Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de puanını 54'e yükselterek zirveye biraz daha yaklaştı.
Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek, puanını 30'a yükseltmesinin ardından Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Kayserispor: 4-0
Beşiktaş-Göztepe: 5-1
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0
Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1
Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1
Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 18 5 5 49 27 22 59
2. GALATASARAY 28 18 3 7 63 30 33 57
3. BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 53 24 29 56
4. FENERBAHÇE 28 15 9 4 56 30 26 54
5. TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6. KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41
8. GÖZTEPE 28 11 7 10 40 46 -6 40
9. KASIMPAŞA 28 10 7 11 44 46 -2 37
10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37
11. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34
12. ANTALYASPOR 28 9 7 12 35 48 -13 34
13. BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31
15. GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30
16. ATİKER KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28
17. OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12
29. hafta programı
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Nisan Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)
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