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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

İşte Süper Lig'de küme düşen ilk takım

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İşte Süper Lig'de küme düşen ilk takım

Gençlerbirliği'nin Galatasaray karşısında aldığı sürpriz galibiyet sonrası Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken geçen haftanın lideri Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 59'a çıkaran Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan ve 57 puanda kalan Galatasaray'dan 5 hafta sonra liderliği geri aldı.

Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de puanını 54'e yükselterek zirveye biraz daha yaklaştı.

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek, puanını 30'a yükseltmesinin ardından Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Kayserispor: 4-0
Beşiktaş-Göztepe: 5-1
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0
Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1
Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1
Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig

Takımlar O G B M A Y AV P


1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 18 5 5 49 27 22 59
2. GALATASARAY 28 18 3 7 63 30 33 57
3. BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 53 24 29 56
4. FENERBAHÇE 28 15 9 4 56 30 26 54
5. TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6. KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41
8. GÖZTEPE 28 11 7 10 40 46 -6 40
9. KASIMPAŞA 28 10 7 11 44 46 -2 37
10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37
11. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34
12. ANTALYASPOR 28 9 7 12 35 48 -13 34
13. BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31
15. GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30
16. ATİKER KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28
17. OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12

 

29. hafta programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Nisan Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

 

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