İşte Süper Lig'de son puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftası bu akşam oynanan Beşiktaş - Başakşehir ve Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmaları ile tamamlandı. Ligde 5. hafta sonunda puan durumu da netleşti...
Haftanın son hafta maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildi.
İşte ligde haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle oluştu:
HAFTANIN SONUÇLARI
Göztepe 1-0 Konyaspor
Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor
Kayserispor 1-1 Yukatel Denizlispor
Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
Çaykur Rizespor 1-2 Gazisehir Gaziantep
Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor
Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray
Sivasspor 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-0 Başakşehir
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