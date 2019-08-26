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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

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İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı. 

Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı. 



Haftanın sonuçları 

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

Beşiktaş-Göztepe: 3-0 
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1 
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1 
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2 
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1 
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2 
Galatasaray-Konyaspor: 1-1 
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1 

Puan durumu 

Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 

1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6 
2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6 
3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 
4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 
5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 
6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 
7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 
8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3 
9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 
10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3 
11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 
12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2 
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 
14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1 
15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1 
16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0 
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0 
18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0 

Gelecek haftanın programı 

Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek. 

Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle: 

30 Ağustos Cuma: 
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) 
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

31 Ağustos Cumartesi: 
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 

1 Eylül Pazar: 
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül) 
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) 
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya) 
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 

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