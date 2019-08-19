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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

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İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. 

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. 

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi.

Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı. 

Sonuçlar 

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle: 
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0 
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1 
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1 
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0 
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0 
Göztepe-Antalyaspor: 0-1 
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0 
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1 
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0 

- Puan durumu 

Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle: 

Takımlar O G B M A Y AV P 

1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3 
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3 
3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3 
4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3 
5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3 
6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3 
7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3 
8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1 
9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1 
10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1 
11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1 
12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0 
13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0 
14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0 
15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0 
16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0 
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0 
18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0 

2. haftanın programı 

Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 

23 Ağustos Cuma: 
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 
24 Ağustos Cumartesi: 
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir) 
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 
25 Ağustos Pazar: 
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 
26 Ağustos Pazartesi: 
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon) 

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