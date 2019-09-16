İşte Süper Lig'de 4. hafta sonunda puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta son maçında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. İşte ligde puan durumu...
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında açılış maçında Kasımpaşa'yı tek golle geçti. Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
İşte Süper Ligde 4. hafta sonunda puan durumu şöyle oluştu.
4. HAFTA MAÇLARI
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 3-1
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