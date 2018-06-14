İşte Sumudica'nın yeni takımı! Kayserispor'dan sonra...
İşte Sumudica'nın yeni takımı! Kayserispor'dan sonra...
Geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor ile anlaşan ve ligin ilk devresinde Sarı-Kırmızılı kulüp ile ligde beklenmedik bir çıkış yakalayan Sumudica, daha sonra takımın ikinci devredeki kötü performansının ardından takımdan ayrılmıştı.
Rumen teknik adamın yeni takımı belli oldu. Sumudica, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. (Fanatik)
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