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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
31.03.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

İşte Slimani'nin yeni takımı! Sürpriz gelişme...

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İşte Slimani'nin yeni takımı! Sürpriz gelişme...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydedebilen Cezayirli santrforun sezon sonu Premier Lig ekibi Leicester City'e geri gönderilmesi bekleniyordu.

Yunan basını ise 30 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Ülkede yayım yapan "To 10" adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre yıldız isim, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Olympiakos'a önerildi.

Haberde ne Fenerbahçe'nin ne de Leicester City'nin kadrosunda düşündüğü Slimani'nin Ocak ayında da Yunan ekibine önerildiği ancak Leicester'ın kiralama sözleşmesini feshetmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Öte yandan Olympiakos'un teknik patronu Pedro Martins'in oyuncuyu Sporting Lizbon'da oynadığı dönemden çok iyi tanıyor olmasının da transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

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