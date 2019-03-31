İşte Slimani'nin yeni takımı! Sürpriz gelişme...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydedebilen Cezayirli santrforun sezon sonu Premier Lig ekibi Leicester City'e geri gönderilmesi bekleniyordu.
Yunan basını ise 30 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.
Ülkede yayım yapan "To 10" adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre yıldız isim, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Olympiakos'a önerildi.
Haberde ne Fenerbahçe'nin ne de Leicester City'nin kadrosunda düşündüğü Slimani'nin Ocak ayında da Yunan ekibine önerildiği ancak Leicester'ın kiralama sözleşmesini feshetmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.
Öte yandan Olympiakos'un teknik patronu Pedro Martins'in oyuncuyu Sporting Lizbon'da oynadığı dönemden çok iyi tanıyor olmasının da transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
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