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Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

İşte Simon Falette'nin ilk maçı | Fenerbahçe Haberleri

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İşte Simon Falette'nin ilk maçı | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de transfer süreci çok konuşulan Simon Falette ilk maçına çıkıyor...

Fenerbahçe'de lisansı çıkan Simon Falette, sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkıyor.

Trabzonspor maçı kadrosuna alınan Falette, siftahı Kırklarelispor maçıyla yapacak. Ersun Yanal'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması beklenirken oyuncu Trabzon'da "Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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