İşte Şenol Güneş'in İzmir planı! Göztepe maçında...

BEŞİKTAŞ Teknik Direktör Şenol Güneş dün futbolcularıyla toplantı yaparak, ligde bugün karşılaşacakları Göztepe’nin özelliklerini anlattı. Eski yardımcısı Tamer Tuna’nın çalıştırdığı İzmir ekibinin son 2 karşılaşmada 1 puan aldığına dikkat çeken Güneş, “Bize karşı ekstra motivasyonla oynayacaklar çünkü bunu bir çıkış maçı olarak görüyorlar” dedi. Karşılaşmadan istedikleri sonucu alabilmeleri için golü erken bulmalarının önemli olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi:

‘SABRİ VE TRAORE’YE DİKKAT’

“GECİKEN gol bizde stres yaratıyor. Pozisyon bulan şutunu atsın. Özellikle de Talisca ve Babel’in şut fırsatlarını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu maçta çok pozisyon olacağını sanmıyorum çünkü Göztepe çift ön liberolu, kalabalık bir orta saha ve savunma kurgusuyla oynayacak. Bu yüzden bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirmemiz şart. Monaco maçındaki gibi boş dönmemeliyiz. Göztepe’nin iki beki Sabri ve Traore hücuma iyi çıkıyorlar. Bunların karşısında oynayan futbolcuların özellikle dikkatli olması lazım.”