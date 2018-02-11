İşte Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı! Canlı yayında açıkladı...
TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli , 5-0 biten Beşiktaş-K.Karabükspor maçını yorumladı.
Mustafa Denizli'nin karşılaşmayla ilgili sözleri şöyle:
- Geçen hafta K.Karabükspor sürpriz bir sonuçla , Alanyaspor'u 1-0 yenmişti. Artık Karabükspor umutlarını bitirmiş durumda . Öyle bir yabancı topluluğu var ki bu takımda! Hiçbir varlık gösteremiyorlar. Net bir şekilde kalite farkı ortaya çıktı. Karabükspor adeta lige veda ediyor diyebilirim.
- Beşiktaş'ın bu akşam Karabükspor karşısında elde ettiği 5-0'lık oyunu hak ederek kazandığını söyleyemeyiz. İkiinci yarıda yapılan değişikleri de sanırım Şenol hoca Bayern Münih maçını düşünerek yaptı.
AVRUPA'DA EN İYİSİ O...
- Şenol hoca artık forvette Negredo ve Vagner Love ile tercih sıkıntısı yaşayabilir. Negredo bugün etkili koşular yapamadı ama sahada görevini yerine getirdi. Quaresma bugün statik bir oyun sergilerken , istediği topları Negredo'ya taşıyamadı.
- Avrupa'daki oynayan en iyi Brezilyalı oyuncular arasında kesinlikle Talisca'yı görüyorum. Talisca'yı seyrederken büyük bir keyif ve haz alıyorum. (Ajansspor)
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