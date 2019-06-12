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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
12.06.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

İşte Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan alacağı ücret

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İşte Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan alacağı ücret

Galatasaray dün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli savunmacı ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, senelik 1.5 milyon euro garanti ücret alacak olan Şener’e toplam 10 milyon lira ödeyecek.

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın transferde ilk hamlesi Şener Özbayraklı ile oldu. Brezilyalı Mariano’yu satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ beki sağlık kontrolünden geçirirken sözleşme için 30 Haziran’ı bekliyor. Cim-Bom, 3 yıllık imza attıracağı tecrübeli savunmacıya yıllığı 1.5 milyon eurodan (yaklaşık 10 milyon TL) 30 milyon lira ödeyecek. Şener’e maç başına da 10 bin TL verileceği öğrenildi.

Dünya yıldızı Galatasaraya geliyor | Son dakika transfer haberleri
Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! | Son dakika transfer haberleri

FENER FORMALI FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Galatasaray’a imza atmak için gün sayan Şener Özbayraklı’nın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da kaldırdığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki savunmacının bu davranışı Sarı-Lacivertli taraftarların ise tepkisine yol açtı.

Öte yandan Cim-Bom’un Şener’den sonra her konuda anlaşmaya vardığı Ryan Babel için de geri sayıma geçtiği bildirildi. Fulham’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Hollandalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı ve senelik 2.3 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

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İşte Şener Özbayraklının Galatasaraydan alacağı ücret

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