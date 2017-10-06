İşte Semih Erden'in yeni takımı! Sürpriz...

Sporbord Twitter hesabında yer alan habere göre; Semih yönergeler gereği BSL’de transfer sona erdiği için böyle bir hamle yaptı.
Kurallara göre; transferin bitmesi sonrasında herhangi bir BSL takımına geçebilmek için oyuncunun en az 21 gün sözleşmeli olmayan bir ligde gözükmesi gerekiyor.
Bu durumda Semih, olası bir BSL takımından gelecek teklife karşı zaman kaybetmemek adına 3 hafta Hacettepe Üniversitesi’nde bulunacak.
Oyuncunun BSL’ye geçmesi durumunda formasını giyeceği ekibin Galatasaray veya Beşiktaş olacağı tahmin ediliyor.