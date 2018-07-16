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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.07.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

İşte Rizespor'un 10 numarası: Ruben Ribeiro

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İşte Rizespor'un 10 numarası: Ruben Ribeiro

Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı. Kanat transferi için Renato Santos’la el sıkışan Atmacalar, 10 numaraya ise Sporting Lizbon’dan Ruben Ribeiro’yu transfer etmek üzere.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in, “Transferde en geride kalan takım biziz” açıklaması yönetimi harekete geçirdi. Karadeniz ekibi, Slovenya kampına takviyeleri yetiştirmek adına görüşmelerini hızlandırdı. Boavista’nın sağ kanat oyuncusu Renato Santos’u kadrosuna katan Çaykur Rizespor, bir Portekizli yıldızın daha peşine düştü. Yeşil-Mavililer’in bu kez hedefindeki isim Sporting Lizbon’un 10 numarası Ruben Ribeiro... Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta, 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon’da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline aldı.

700 BİN EURO’YA İŞ BİTİYOR

Rize’nin fiyat konusunda pazarlık yaptığı oyuncunun kariyerine Türkiye’de devam etmeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro’dan açan 1.75 boyundaki 10 numaranın 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edilmesi bekleniyor. (Fanatik)

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