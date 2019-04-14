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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
14.04.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

İşte Quaresma'nın yeni takımı!

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İşte Quaresma'nın yeni takımı!

Sakatlığı nedeniyle Portekiz’de bulunan Quaresma, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını yönetime bildirdi. Eski kulübü Porto ile anlaşan 35 yaşındaki futbolcunun, 1 sezon daha oynadıktan sonra futbola veda edeceği öğrenildi.

Kara Kartal’a bir sürpriz haber de Ricardo Quaresma’dan...

35 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz’e gitmişti. Buradan yönetime haber gönderen tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını ifade etti. Q7’nin eski takımı Porto ile anlaşmaya vardığı, 1 sezon daha ülkesinde forma giydikten sonra, aktif futbol hayatına nokta koyacağı öğrenildi. Şu sıralarda tedavisi süren Quaresma, ayrılma kararı nedeniyle Acarkent’te oturduğu villanın kira kontratını da yeniletmedi.

En çok Beşiktaş’ta oynadı

Böylece ikinci kez Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanan Quaresma, kariyeri boyunca en çok Siyah- Beyazlı formayı giydi. Beşiktaş’la 221 maça çıkan Q7’nin 36 golü, 71 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş’tan sonra en çok Porto forması giydi. 216 maçta 49 gol, 56 asisti bulunan Portekizli yıldız, Sporting Lizbon, Barcelona, Inter ve Chelsea’de de sahneye çıktı.

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İşte Quaresmanın yeni takımı

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