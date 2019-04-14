İşte Quaresma'nın yeni takımı!
Sakatlığı nedeniyle Portekiz’de bulunan Quaresma, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını yönetime bildirdi. Eski kulübü Porto ile anlaşan 35 yaşındaki futbolcunun, 1 sezon daha oynadıktan sonra futbola veda edeceği öğrenildi.
Kara Kartal’a bir sürpriz haber de Ricardo Quaresma’dan...
35 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz’e gitmişti. Buradan yönetime haber gönderen tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını ifade etti. Q7’nin eski takımı Porto ile anlaşmaya vardığı, 1 sezon daha ülkesinde forma giydikten sonra, aktif futbol hayatına nokta koyacağı öğrenildi. Şu sıralarda tedavisi süren Quaresma, ayrılma kararı nedeniyle Acarkent’te oturduğu villanın kira kontratını da yeniletmedi.
En çok Beşiktaş’ta oynadı
Böylece ikinci kez Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanan Quaresma, kariyeri boyunca en çok Siyah- Beyazlı formayı giydi. Beşiktaş’la 221 maça çıkan Q7’nin 36 golü, 71 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş’tan sonra en çok Porto forması giydi. 216 maçta 49 gol, 56 asisti bulunan Portekizli yıldız, Sporting Lizbon, Barcelona, Inter ve Chelsea’de de sahneye çıktı.
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