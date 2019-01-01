İşte Pepe'nin yeni adresi
Beşiktaş’taki macerası sadece 1,5 sezon süren Pepe, 5 milyon Euro’luk maaşında ödeme sorunu yaşanması sebebiyle Siyah- Beyazlılar’la yollarını ayırmıştı.
Bonservisi elinde bulanan 35 yaşındaki stoper, menaceri Jorge Mendes aracılığıyla kendisine takım bakmaya devam ediyor. Yıldız isim için son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın devrede olduğu kaydedildi. (Fanatik)
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