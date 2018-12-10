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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.12.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

İşte parası ve yeni takımı! Cengiz Ünder...

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İşte parası ve yeni takımı! Cengiz Ünder...

Cengiz Ünder için çılgın transfer teklifi!

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili transfer dedikoduları bitmek bilmiyor. Ada basını, Cengiz için bu defa da yaklaşık 56 milyon euroluk bir tekliften bahsetti Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in adı, bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılıyordu.

21 yaşındaki futbolcu için Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Bayern Münih ve Manchester City gibi takımların devrede olduğu ifade ediliyordu. Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Cengiz'in bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.

GUARDİALO ISRARLA İSTİYOR
Ada basını ise yıldız oyuncu hakkında yine gündem yaratacak bir transfer iddiasında bulundu. Daily Express gazetesi, Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz'i kadrosunda görmek istediğini yazdı.

Haberde Pep'in kendisine getirilen raporlar doğrultusunda Cengiz'den çok etkilendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Gazete, Cengiz'in Roma'da en az maaş alan oyunculardan biri olduğunu hatırlatırken bu durumun City'e transferine açık kapı bıraktığı yorumunu yaptı.

Söz konusu transfer için City'nin yapacağı teklifinse tam 50 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon euro) olacağı belirtildi. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Cengiz'in kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Roma'nın sportif direktörü Monchi, daha önce yaptığı açıklamada Cengiz'i sezon sonuna dek satmayacaklarını söylemişti. (Fanatik)

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Guardiola'nın takımı Manchester City, Chelsea'ye 2-0 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini almıştı...

Chelsea 2-0 Manchester City (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Chelsea sahasında Manchester City'yi 2-0 yendi. Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Chelsea, haftaya lider giren son şampiyon Manchester City'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı. City'nin domine ettiği ilk yarıyı 45. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi, 78. dakikada David Luiz'in golüyle rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Konuk ekipte forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 68. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi. Manchester City, Londra deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken, liderliği de Liverpool'a kaptırdı. Liverpool'un 42 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, ikinci Manchester City'nin 41, üçüncü Chelsea'nin 34 puanı bulunuyor.
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