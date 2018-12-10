İşte parası ve yeni takımı! Cengiz Ünder...
Cengiz Ünder için çılgın transfer teklifi!
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili transfer dedikoduları bitmek bilmiyor. Ada basını, Cengiz için bu defa da yaklaşık 56 milyon euroluk bir tekliften bahsetti Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in adı, bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılıyordu.
21 yaşındaki futbolcu için Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Bayern Münih ve Manchester City gibi takımların devrede olduğu ifade ediliyordu. Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Cengiz'in bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.
GUARDİALO ISRARLA İSTİYOR
Ada basını ise yıldız oyuncu hakkında yine gündem yaratacak bir transfer iddiasında bulundu. Daily Express gazetesi, Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz'i kadrosunda görmek istediğini yazdı.
Haberde Pep'in kendisine getirilen raporlar doğrultusunda Cengiz'den çok etkilendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Gazete, Cengiz'in Roma'da en az maaş alan oyunculardan biri olduğunu hatırlatırken bu durumun City'e transferine açık kapı bıraktığı yorumunu yaptı.
Söz konusu transfer için City'nin yapacağı teklifinse tam 50 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon euro) olacağı belirtildi. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Cengiz'in kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Roma'nın sportif direktörü Monchi, daha önce yaptığı açıklamada Cengiz'i sezon sonuna dek satmayacaklarını söylemişti. (Fanatik)
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