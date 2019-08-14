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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte Özbek'in Galatasaray'a getirdiği haczin belgeleri

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İşte Özbek'in Galatasaray'a getirdiği haczin belgeleri

Eski başkanın şirketi "Haciz koymadık" dedi ama Hürriyet, evraklara ulaştı.

İcra Dairesi’nden gönderilen yazılara göre, sarı kırmızılı kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş’deki hisselerine haciz konulmuş durumda...

G.SARAY’ın eski başkanı Dursun Özbek’in, alacaklarını avukatı ve iş ortağı Salih Çelen’e ciro edip sarı kırmızılı kulübe 8 milyon TL’lik haciz koydurması camiada büyük yankı yarattı. Hürriyet’in 12 Ağustos’ta duyurduğu bu haber sonrası Dursun Özbek’in sahibi olduğu Özbek Turizm bir açıklama yaparak, “Galatasaray Kulübü’nün Ocak 2018 tarihi itibariyle şirketimize 20 milyon Euro’nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Aradan geçen sürede kulüp yönetimi tarafından herhangi bir ödeme takvimi sunulmamasına rağmen şirketimiz herhangi bir haciz işlemi uygulamamıştır” denildi. Özbek cephesinin bu açıklamasına karşın Hürriyet, icra takibi belgelerine ve haczedilen Galatasaray Sportif A.Ş hisselerinin hesaplarına ulaşarak, haberinin doğruluğunu ortaya koydu.

871 BiN EURO FAiZ

İcra Dairesi’nden kulübe gönderilen yazıya göre Özbek’in 8 milyon TL’lik alacağının 5 milyon 774 bin TL’lik kısmı ana para, geri kalanı ise faiz ve masraflar. 13.6 milyon Euro’luk ödeme emrinde ise 871 bin 151 Euro faiz işlendiği görülüyor. 

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