İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı! Gidiyor...
Aykut Kocaman’ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman’ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan’ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor’dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR, SATILACAK!
Menajerliğini Ahmet Bulut’un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti F.Bahçe’yle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girona’ya satılması bekleniyor. (Güneş)
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