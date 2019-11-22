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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
22 Kasım 2019 - 10:37,

İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den istediği yeni sözleşme şartları

Fenerbahçe'de bu sezonun flaş isimlerinden Ozan Tufan hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan döndükten sonra gösterdiği performansıyla takımın değişmezleri arasında yer alan Ozan Tufan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek istiyor.

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Yönetimin, Ozan Tufan ile yaptığı ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı.

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Yıllık ücretlerde belli bir skalada kalmayı hedefleyen F.Bahçe Yönetimi'nin ilk teklifine olumsuz yanıt veren genç oyuncu, bir de şart koştu.

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Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuya 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

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Yönetim yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor.

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Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor.

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Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

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Ozan Tufan'ın ise yönetimden en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği de öğrenildi.

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Sarı lacivertlilerin bu isteğe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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