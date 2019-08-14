İşte Olcay Şahan'ın yeni takımı!
Bu sezon Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bordo-Mavili ekipten forvet Hugo Rodallega'yı transfer eden Ege ekibi, yine Trabzonspor'dan bir futbolcuyla daha anlaşmaya vardı.
Denizlispor, Olcay Şahan ile 1 senelik sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.
Tecrübeli oyuncunun Instagram hesabında uçak biletini paylaştı. Bilette Denizli'nin kısaltmasının yazdığı dikkatleri çekti.
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