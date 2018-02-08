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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol İşte Oğuzhan Özyakup gerçeği! Arsenal yüzünden...
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08.02.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

İşte Oğuzhan Özyakup gerçeği! Arsenal yüzünden...

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Yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Oğuzhan, Beşiktaş’a da para kazandırarak gitmek istiyor. Arsenal’in yakın markajı soru işaretlerini büyütüyor. Güneş, terapiyle onu eski formuna çıkartmaya çalışıyor.

Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup’taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hâlâ kafa karıştırıyor. Beşiktaş’ın iyi bir Oğuzhan’a en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde oyuncunun istenen düzeye gelmemesinin nedenler merak konusu.

25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgiler ‘kafasının karışık’ olduğu şeklinde. Yeni sözleşmesi hâlâ kamuoyuna ilan edilmeyen Oğuzhan Özyakup, özellikle Avrupa takımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.

KIRMADAN, DÖKMEDEN GİTMEK!..
Avrupa’da futbol oynamayı kafasına koyan ve bu konuda yönetimden anlayış bekleyen Oğuzhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de yenilemek niyetinde.

Oğuzhan ayrılacak olsa bile Siyah-Beyazlı kulüple kesinlikle bir tatsızlık yaşamak istemiyor. Tecrübeli futbolcu, kaptanlığa kadar yükseldiği Beşiktaş camiasından el sıkışarak ayrılmak ve Avrupa’da ciddi şekilde boy göstermek istiyor. Oğuzhan özellikle eski takımı Arsenal’den kendisine gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

SON DÖNEMDE TOPARLANMA VAR
Şenol Güneş de sezon başından beri bir türlü istediği düzeye taşıyamadığı Oğuzhan’ı yeniden eski formuna döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncusuyla baş başa görüşmeler yaptığı ve değerini sahaya koymasını istediği bildiriliyor.

Bu görüşmelerden sonra Ozzie’nin toparlanmaya başladığı ve son maçlardaki görüntüsüyle iyi işaretler verdiği de ifade ediliyor. Ozzie’nin özellikle Bayern karşısında parlaması bekleniyor. (Akşam)

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