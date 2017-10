İşte Obradovic'in sırları! Gherardini açıkladı...

“ÖNEMLİ YILDIZLARIMIZ GİTTİ AMA...”

* Öncelikle yeni sezonda başarılar... Yeni oyuncular transfer ettiniz ama bunun yanı sıra Bogdanovic ve Udoh takımdan gitti. Bu durum kimyanızı nasıl etkileyecek?

- Şu anda takımın nasıl değiştiğini anlamak için çok erken. Udoh ve Bogdanovic gibi iki önemli oyuncumuzun gittiği gerçeği ortada... Kadromuzu takviye ettiğimiz çok sayıda yeni isim var. Bu da farklı bir yapıya büründüğümüzü ve farklı bir takım karakteriyle kimyasına kavuşacağımızı gösteriyor. Hepsi çok profesyonel oyuncular... Bu oyunu nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Sezon sonunda fotoğrafa farklı katkılar yapacaklarını düşünüyorum. Kalinic, Dixon ve Melli gibi oyuncularımızı biraz erken kaybettik. Ama Balkanlar’da yaptığımız turda gördük ki, iyi karakterli oyuncular bize olumlu sinyaller verdiler. Çok fazla farklı çözüm imkanımız var.

"MÜCADELECİ VE BAŞARIYA AÇ BİR EKİBİZ"

- Geçen yılki takımla karşılaştırınca tabii ki farklı bir ekibiz. Bence daha da derinleştik. Yeni yüzlere sahibiz. Bu; oyuncuların birbirlerini ve koçu, aynı zamanda koçun da oyuncuları tanıyacağı bir süreci beraberinde getiriyor. Onları izlerkenki hissim, güzel bir grup oluşturdukları yönünde... Günün sonunda ihtiyacınız olan şey hiç değişmez. Mücadeleye ve başarıya aç bir oyuncu grubunuz olması gerekiyor. Elimizdeki isimlerin hepsinin ortak hissiyatı da bu... Hepsinin başarılı olmak için değişik motivasyon yolları var. Herkes inanılmaz bir sezondan çıktığımızın farkında... Geçen sezonki gibi gidebildiğimiz kadar ileri gitmeyi hedefliyoruz. Şimdilik her şey güzel gözüküyor ama birkaç maç geçmeli ki bu soruya tam anlamıyla bir yanıt verebileyim.





“BİZ ARTIK HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

* Yani, “Bekleyip göreceğiz” diyorsunuz?

- Evet, tam olarak öyle... Koç beklemeli, oyuncular beklemeli, hatta taraftarlar bile beklemeli... Dördüncü sezonumuza giriyoruz birlikte... Artık hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bu yüzden uyum sürecimiz tabii ki daha kolay olacak. Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuz önemli bir gerçek. Tüm oyuncular ve teknik heyetin, uyum sürecini daha da kısa süreye çekeceğine şüphem yok. Takım kimyasını daha çabuk yakalayacaklardır.

“BOGDAN VE EKPE KALPLERİNİ İSTANBUL’DA BIRAKTI”

* Bogdanovic ve Udoh’un ayrılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Kariyerlerinin en önemli dönemlerinden birini burada geçirdiklerini düşünüyorum. Kariyerleri için en doğru tercihleri de yaptılar. Ama aynı zamanda, kalplerini de İstanbul’da bırakıp gittiler. İkisiyle de zaman geçirme imkanım oldu. Profesyonel olarak kolay bir karar gibi gözükebilir ama kişisel olarak onları gerçekten zorlayacak bir karardı. Çünkü İstanbul’u, burada olma şansını ve burada kazanma şansını elde etmeyi gerçekten sevmişlerdi. Ama diğer taraftan bir kariyer böyle kararların verildiği anlardan ibarettir.

“BOGDANOVİC GİDERKEN KENDİYLE SAVAŞTI!”

* Bogdanovic ve Udoh buradan gitme kararı aldıktan sonra aranızda özel diyaloglar veya paylaşımlar yaşandı mı?

- Özellikle Bogdan’la daha fazla zaman geçirme şansı buldum. Benden NBA’de geçirdiğim zamanlara dair bilgi ve tavsiyeler aldı. Tecrübelerimi, yaşanan olaylara karşı hissettiklerimi ve kararlarımı, kararlarımın gerekçelerini ona uzun uzun anlattım. Hisleri açısından Bogdanovic, karar verirken adeta kendiyle savaştı. Çünkü burada birlikte geçirdiğimiz yılda gerçekten eğlendi, gerçekten burayı çok çok fazla sevdi. Ama diğer yandan şunu da belirtmek gerekir ki, paranın onun için hiçbir önemi yoktu.

“BOGDAN, ‘KARİYERİMİN PRIME TIME’INDA NBA’LE YÜZLEŞMELİYİM’ DEDİ”

- Bogdanovic bana yalnızca, “Kariyerimin ‘prime time’ında NBA rekabetiyle yüzleşmek istiyorum. ‘Çünkü çok erken veya çok geç bir zamanda NBA’e gitmek istemiyorum. ‘Prime time’ımda neler yapabileceğimi görmem gerek. Para 1, 2 veya 3 fazla olmuş, onun bir önemi yok. Ben hayatımın en önemli meydan okumasını yapmalıyım. Fenerbahçe ve İstanbul’a teşekkür ederim. Avrupa’nın zirvesinde olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu meydan okumayı yapmalıyım” dedi. Bu konuşmalar sonrasında da çok yakındık. Çünkü EuroBasket de İstanbul’daydı. Sürekli mesajlaştık. O belki fiziken burada olmayacak ama birçok yolla hepimizle bağlantıda kalacak. O muhteşem bir çocuk. Fenerbahçe ve İstanbul’a olan sevgisinin büyüklüğünü anlatamam. Kalbiyle bu kararı vermesinin ne kadar zor olduğunu siz de anlamışsınızdır. Bu anlaşılabilir bir durum...

“OBRADOVİC ÇOK ÖZEL BİR ADAM, ÇÜNKÜ...”

* Obradovic’le yeni bir sezona daha başlıyorsunuz. Sizce Obradovic basketbol için ‘özel biri’ mi yoksa ‘normal biri’ mi? Onun stili ve diğer koçların stilleri arasındaki farklar nelerdir?

- Obradovic’in başarılarının büyüklüğünü anlamak için rakamlara bakmak yeterlidir. Rakamlar zaten bize Obradovic’in nasıl benzersiz bir koç olduğunu gösteriyor. Tam 9 Euroleague şampiyonluğu kazandığı için bu rakamlar bu soruya cevap vermeye yeterli gelir. Ama... Bence Obradovic şunun için özel; Çünkü o sadece rakamlardan ibaret biri değil. Hayatında başardıklarına bakmak gerek... Çünkü bazen unutuyoruz; o dünyada oyuncu ve koç olarak dünya şampiyonluğunu elde etmiş tek adam. Bu da onun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yaşamı basketbol kahramanlıklarıyla dolu... Bu başarıların etkisiyle hayatını rahatlatabilir, rahat şekilde yaşamaya başlayabilir. Ama onun fark yarattığı nokta, 9 EuroLeague şampiyonluğuna rağmen birbirimizi sahada başarının zirvesine itmeye devam etmemiz ve 10.’yu kazanmak için mücadele etmemiz.

“OBRADOVİC’İN SIRRI: KENDİNİ 7/24 BASKETBOLA ADAMIŞ OLMASI”

- Obradovic’te ilk göze çarpanlar tutku, enerji, her gün sahaya yansıttığı kalite... Bunlar onu benzersiz yapıyor. En büyük problemim, dünyanın her yanından koçların gelip onu izlemek istemesi... Çünkü herkes, her yerden onu canlı izlemek için buraya gelmek istiyor. Onlara bunun her zaman mümkün olmadığını açıklamak durumunda kalıyorum. Herkes onun sırlarını öğrenmeye çalışıyor. Günün sonunda Obradovic’in tek sırrı, 7/24 bir basketbol adamı olması. Her şeyini bu oyuna, bu takıma, oyuncularına, ekibine vermesi. Her gün, aralıksız, 7/24... Ve her yıl... Bu da onun elde ettiği başarıların en büyük sırrı. Sezonlar boyunca bizi ayakta tutan bu. Aslında bu, hayatta bir şeyi başarmak isteyen veya başaran herkesin sırrıdır. Sürekli zorlukları yolundan itmek, ilerlemek, her şeyini o yola adamak... Her gün, her gün ve her saat...

“HEDEFİMİZ HER SEZON FİNAL FOUR’DUR”

* Geçen sezon harika geçti... Bu dönemin ardından Fenerbahçe Doğuş’un hedef çıtasını yükselttiği nokta neresi?

- 3-4 yıl önce buraya geldiğimde hedefin, Fenerbahçe’yi Avrupa’nın elit takımları arasına sokmak olduğunu söylemiştim. EuroLeague’de Final Four’u görmek, her sezonki mutlak hedeftir. Bu hedef hep aynı kalmalı. Bulunduğunuz kulüp için, prestij için bu çok önemli. Ve biz de şimdi, son şampiyonuz. Günün sonunda hedef hep aynı kalmalı. Bizim için de bu hedef Final Four’dur. Ama biz bunu söylerken, 15 farklı takım da aynı hedefle yola çıkıyor. Onların kadrolarına da bakacak olursak, herkes çok güçlendi. Hepsi çok derinleşti. Herkes daha fazla yatırım yaptı. Bu sezon her şey daha kızışacak. Barcelona, Maccabi, Milano... Hepsi de Final Four için yola çıkacak. Bu yüzden daha sert bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Final Four’a adım attığınızda her şey yaşanabilir ama ilk hedef oraya erişmek olmalıdır.