İşte o rakam! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray, Garry Rodrigues için Al İttihad'la anlaştı.
Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad takımıyla her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar 8.5 milyon Euro'ya anlaşırken, bonuslarla birlikte bu rakam 10 milyon Euro'yu bulacak.
Galatasaray, Garry Rodrigues konusunda Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad takımıyla anlaştı. Sarı-Kırmızılılar daha önce 8 milyon Euro’luk teklife, 12 milyon Euro’luk taleple cevap vermişti. Son analşamaya göre taraflar 8.5 milyon Euro'ya anlaşırken, bonuslarla birlikte bu rakam 10 milyon Euro'yu bulacak.
Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de onayını alarak, bu teklifi kabul etti. (Fanatik)
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