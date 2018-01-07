İşte Neustadter'in en çok zorlandığı isim.

Tecrübeli oyuncu şunları söyledi...

- slında oluşan şartlar beni pozitif noktaya getirdi. Hocamız bana güven veriyor. Koşan bir takımız, fit bir takımız. Seviyemizi yukarılara taşımalıyız. Önümüzde 10 gün var, 10 gün sonunda iyi bir duruma geleceğiz. Dinlenme fırsatı bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Çok sert bir idman sürecimiz var. İdman, yemek ve uyumak kamp sürecimiz.

- Hocamıza alıştık artık biraz zaman gerekiyordu. 2-3 aylık bir sürece ihtiyacımız vardı. Bu süreçten sonra nasıl bir performans ortaya koyduğumuzu görüyorsunuz. Çok uzaklara bakan bir kişi olmadım, amacımız kampı iyi bir şekilde geçirmek.

- O karşılaşmalardan önce oynayacağımız maçlar var. İlk maçımıza odaklanıyoruz. Bizim önümüzde odaklandığımız İstanbulspor maçı.

- İstanbulspor maçını düşünüyoruz. Derbilere o dönemde motive olacağız. En çok zorlandığım isim konusunda Vagner Love'ı söyleyebilirim. Onu durdurmak gerçekten zor. Böyle oyuncularla oynamak gerçekten güzeldir. Onunla oynadığımız zaman ya o kötü günündeydi ya da biz iyiydik.