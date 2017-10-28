« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İşte, N'Diaye için istenen rakam! 15 milyon Euro...

İşte, N'Diaye için istenen rakam! 15 milyon Euro...

İngiliz kulüplerinin Trabzon maçında Ndiaye’yi izletecek olması, Galatasaray Yönetimi’ni harekete geçirdi, Senegalli yıldızın fiyatı belirlendi...

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle’ın temsilcileri tarafından yarın oynanacak Trabzonspor maçında takip edilecek olan Badou Ndiaye, bir anda Galatasaray Yönetimi’nin 1 numaralı gündemi haline geldi.

Sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Osmanlıspor’dan 8 milyon Euro’ya transfer eden Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 15 milyon Euro’dan aşağı açmayacak. Ayrıca oyuncunun devre arası gönderilmesi kesinlikle düşünülmüyor, olası randevular da sezon sonuna verilecek. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye’nin Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstermesi halinde değerinin daha da artacağı görüşünde. (Akşam)

Transfer Haberleriİngiliz kulüpleri
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL