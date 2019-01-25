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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.01.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

İşte Moses'in ilk sözleri: Emenike...

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İşte Moses'in ilk sözleri: Emenike...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu.

Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, “Düşüncelerim çok pozitif. Buranın tarihini çok duydum. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi, pazartesi günü oynayacağımız maç. Bende bu kulüp için elimden geleni vermek istiyorum. Çok mutluyum.” dedi.

Fenerbahçe’ye gelmeden önce Martin Skrtel ve Emenike ile konuştuğunu dile getiren Moses, “Daha önce oynadığım futbolculardan bilgi aldım. Herkesin söyledikleri pozitifti. Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Bende buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Martin Skrtel ile de konuştum. Kendisi, benim Liverpool’da kiralık olduğum dönemde orada oynuyordu. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar büyük ve tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike ile de konuştum. O da çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

8 numarayı tercih etmesinin özel bir sebebi olmadığını belirten Moses, “Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim. Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyun. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz.” şeklinde konuştu

Victor Moses taraftarlara verdikleri destek için çok teşekkür etti ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Taraftarların bana göstermiş oldukları sevgi ve destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım ve çok mutluyum. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyorum.”

 

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