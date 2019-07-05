İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları

PUMA, İngiltere Premier Liginin yıldız kulüplerinden Manchester City ile imzaladığı, spor tarihine geçen sponsorluk anlaşması kapsamında hazırladığı 2019-20 İç ve Dış Saha forma setlerini Manchester City taraftarlarının beğenisine sunuyor. Geçen sezon erkek, kadın ve akademi futbol takımları ile eşi görülmemiş başarılara imza atan Manchester City; kulübün 125. Yıl armasının da yer aldığı, PUMA tarafından özel olarak tasarlanan formaları ile bu sezonda da yeni başarıların peşinden koşacak.

İlhamını Manchester’ın endüstriyel mirasından alan 2019-20 İç Saha forması, şehrin pamuklu dokuma fabrikalarından sahalara yansıyan gerçek cesareti, mücadeleyi ve karakteri kutluyor. Formanın tamamında yer alan dalga deseni, Manchester'daki sanayi devriminin ayrılmaz bir parçası olan dokuma tezgahlarının görsel bir temsilini sunuyor. İkonik “City” mavisi, geçmişte kulübün dış saha forma setlerinde kullanılan ve İç Saha formasında ilk defa yer verilen mor renk ile vurgulanıyor.

2019-20 Dış Saha forması ise şehrin 1980'lerin sonu ile 1990'ların başı arasında geçen olağanüstü kültürel faaliyet dönemi “Madchester” yıllarını selamlıyor. Forma, bir zamanların yükselen müzik grupları, DJ'ler ve sanatçılarının merkez üssü olan eski gece kulübü The Haçienda'dan esinleniyor. Zemin rengi olarak siyahın kullanıldığı Dış Saha formasının sol omzunda yer alan sarı şeritler, The Haçienda’nın grafik kimliğine gönderme yapıyor. İlave edilen şeftali rengi ve City mavisi kısımlar ise, kentin ruhunu oluşturan bu efsanevi kültürel simgeyi renkli bir şekilde temsil ediyor.

PUMA ve Manchester City, resmi forma setleri dışında aynı zamanda performans ve stil koleksiyonlarında tasarım ve ürün inovasyonunu gözler önüne seren Stadium, Teamwear ve Fanwear koleksiyonlarını da piyasaya sürüyor.

Manchester City 2019-20 resmi forma seti global lansmanı 31 Haziran akşamı Manchester’daki Mayfield Depot’da gerçekleştirildi. Etkinlikte; Sergio Agüero, Oleksandr Zinchenko, U14 City kızlar akademi oyuncuları ve Pep Guardiola ile birlikte lansman reklam filminde de yer alan yerel müzisyen ve City taraftarı Bugzy Malone sahne aldı. PUMA ve Manchester City arasındaki ortaklığın, futbolun ötesine geçtiğini ifade eden PUMA Global Marka Pazarlama Direktörü Adam Petrick, “Kulübün hem küresel hem de yerel taraftarlarının da kendilerini bu ortaklığın bir parçası olarak hissetmesini istiyoruz. Sahanın da ötesine geçerek, oyun, toplum, moda ve müzik gibi, futbol kültürünün geneline bu iş birliğini yansıtarak; PUMA ve Manchester City’nin marka girişimlerini mümkün olan her yer ve zamanda bir araya getirmek istiyoruz” dedi.