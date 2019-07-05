İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları
GeriFutbol İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
05.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları

Premier Lig kulüplerinden Manchester City'nin yeni formaları tanıtıldı.

PUMA, İngiltere Premier Liginin yıldız kulüplerinden Manchester City ile imzaladığı, spor tarihine geçen sponsorluk anlaşması kapsamında hazırladığı 2019-20 İç ve Dış Saha forma setlerini Manchester City taraftarlarının beğenisine sunuyor. Geçen sezon erkek, kadın ve akademi futbol takımları ile eşi görülmemiş başarılara imza atan Manchester City; kulübün 125. Yıl armasının da yer aldığı, PUMA tarafından özel olarak tasarlanan formaları ile bu sezonda da yeni başarıların peşinden koşacak.

İlhamını Manchester’ın endüstriyel mirasından alan 2019-20 İç Saha forması, şehrin pamuklu dokuma fabrikalarından sahalara yansıyan gerçek cesareti, mücadeleyi ve karakteri kutluyor. Formanın tamamında yer alan dalga deseni, Manchester'daki sanayi devriminin ayrılmaz bir parçası olan dokuma tezgahlarının görsel bir temsilini sunuyor. İkonik “City” mavisi, geçmişte kulübün dış saha forma setlerinde kullanılan ve İç Saha formasında ilk defa yer verilen mor renk ile vurgulanıyor.

2019-20 Dış Saha forması ise şehrin 1980'lerin sonu ile 1990'ların başı arasında geçen olağanüstü kültürel faaliyet dönemi “Madchester” yıllarını selamlıyor. Forma, bir zamanların yükselen müzik grupları, DJ'ler ve sanatçılarının merkez üssü olan eski gece kulübü The Haçienda'dan esinleniyor. Zemin rengi olarak siyahın kullanıldığı Dış Saha formasının sol omzunda yer alan sarı şeritler, The Haçienda’nın grafik kimliğine gönderme yapıyor. İlave edilen şeftali rengi ve City mavisi kısımlar ise, kentin ruhunu oluşturan bu efsanevi kültürel simgeyi renkli bir şekilde temsil ediyor.

PUMA ve Manchester City, resmi forma setleri dışında aynı zamanda performans ve stil koleksiyonlarında tasarım ve ürün inovasyonunu gözler önüne seren Stadium, Teamwear ve Fanwear koleksiyonlarını da piyasaya sürüyor.

 Manchester City 2019-20 resmi forma seti global lansmanı 31 Haziran akşamı Manchester’daki Mayfield Depot’da gerçekleştirildi. Etkinlikte; Sergio Agüero, Oleksandr Zinchenko, U14 City kızlar akademi oyuncuları ve Pep Guardiola ile birlikte lansman reklam filminde de yer alan yerel müzisyen ve City taraftarı Bugzy Malone sahne aldı. PUMA ve Manchester City arasındaki ortaklığın, futbolun ötesine geçtiğini ifade eden PUMA Global Marka Pazarlama Direktörü Adam Petrick, “Kulübün hem küresel hem de yerel taraftarlarının da kendilerini bu ortaklığın bir parçası olarak hissetmesini istiyoruz. Sahanın da ötesine geçerek, oyun, toplum, moda ve müzik gibi, futbol kültürünün geneline bu iş birliğini yansıtarak; PUMA ve Manchester City’nin marka girişimlerini mümkün olan her yer ve zamanda bir araya getirmek istiyoruz” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İşte Manchester City'nin 2019-2020 formaları
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Rodrigues bombasını patlattı! Formayı bile giydirdiler...
İşte Mesut Özil ve ekibinin sırrı! 'Kıyak adamsın kanka'
Eğlence tatsız bitti! Kıskançlık krizine girdi