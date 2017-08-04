İşte Lucescu'nun Arda Turan kararı!

TFF'nin Milli Takım için yaptığı teklifi kabul eden Mircea Lucescu, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 72 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'ın dönmesine sıcak bakıyor. TFF yetkililerinin Arda Turan’ın yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymesi konusunda Rumen teknik adamın nabzını yokladıkları ortaya çıktı. Lucescu’nun ise “Geri dönmesini isterim” yorumunu yaptığı son kararın ise Arda ile görüşüldükten sonra verileceği öğrenildi.

DÖNÜŞ YAKIN

Fatih Terim ile yaşadığı sorunların ardından Makedonya maçı sonrasında takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldıran Barcelonalı oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Gelinen son noktada Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin, Arda Turan’ın geri dönmesi ile ilgili Lucescu’nun nabzını yokladıkları ortaya çıktı.

Rumen çalıştırıcının da cevap olarak “Arda’nın dönmesini isterim. İyi ve kaliteli bir oyuncu. Bize önemli bir katkı sağlayacaktır” diyerek kaptanın dönmesine sacak baktığını ifade etti. Önümüzdeki günlerde Arda ile de yapılacak görüşmenin ardından konunun karar bağlanacağı belirtilirken Arda’nın yeni dönemde Milli Takım forması giymesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.