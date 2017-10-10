2-2 berabere kaldığımız Finlandiya maçından sonra da yeni bir tartışma futbolumuzun gündemine oturdu:

- Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu ile devam edecek mi?

Bu sorunun yanıtını almak için küçük bir araştırma yaptık.

Lucescu’ya yakın bir kaynağa uzattık önce mikrofonu. İşte o küçük diyalog:

- Hocanın görevine son verirler mi?

- Sanmıyorum.

- Neden?

- Daha yeni aldılar. Şimdi 3 maç sonunda görevine son veriyoruz demek açıkçası çok da işlerine gelmez.

- Lucescu’nun tavrı nasıl?

- Vallahi bırakırsa hoca kendi bırakır.

- Öyle bir tavrı var mı?

- Çok pozitifti bugüne kadar. Şimdi ise biraz dalgın ve mutsuz görünüyor.

- Fedarasyondan olumsuz bir hava hissetmiş olabilir mi?

- Hayır hayır, yönetim şu anda arkasında.

- Öyleyse bu hava niye?

- Sanki çaresiz gibi hoca. Takımlarında oynamayan futbolcular, o futbolculardan bir takım oluşturmak zorunda olması.

Lucescu açısından durum böyle. Ama bir de işin federasyon ayağı var. Açık söyleyelim federasyon olumlu ya da olumsuz Lucescu hakkında henüz bir karar almış değil. Ama federasyonun içinden bir kaynak Spor Arena’ya çok ilginç bir bilgiyi fısıldıyor:

- Hocanın sözleşmesine baktınız mı?

- Ne var sözleşmede?

- Birincisi tazminat maddesi yok.

- İkincisi?

- Eğer federasyon isterse 1 ay önceden haber vermek kaydıyla Lucescu’nun görevine son verebilir. Ve tazminat da ödemez.

Milli Takım’ın, Lucescu ile devam edip etmeyeceği galiba bu sözlerin ardında gizli.