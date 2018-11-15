İşte Koeman kararı! Açıklandı...

Comolli'nin sözleri şöyle:

"Tabii ki TFF kuralarının farkındayız. Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."

"Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."

"Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. O anda benim gülmemi bekleyemezsiniz. Doğru kelime odaklanmak olacak. Etrafımdaki hiçbir şeyi göremiyorum. Beşiktaş maçında arkadaşlarım gelmişti. Maç sonu atmosfer çok güzel dediler, ben görmedim dedim."

"Maça odaklanıyorum. Takım nasıl daha iyi olur. Hocaya nasıl yardımcı olabilirim. Bunlara bakıyorum."

"Valbuena'yı alkışlamama konusuna gelirsek, ben oyuncularımı ödüllendirmek istiyorsam bunu özel şekilde yapmak isterim. Aynı şekilde kötü oynadıklarında da. Tebriklik bir durum olursa, bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim."

"Maç sırasında tamamen sahaya odaklanırım. Çalıştığım diğer takımlarda da bu şekilde oldu. Beşiktaş maçından sonra bir arkadaşım atmosferin harika olduğunu söylemişti ama ben atmosferi hatırlamıyordum."

"Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime: İnanılmaz. Hocamız Koeman, defansif olarak ondan bazı şeyler istemişti. Bunları da gerçekleştirdi. Kendisini çok iyi hissediyor. Onu böyle görmek çok güzel."

FREY UĞRAŞIYOR ÇÜNKÜ...

"Bazı gol sevinçlerinde deliriyorum bazen çok vahşi sevinebiliyorum. Bazen gol sevinçlerinde de sevinmiyorum çünkü o an hala maçla ilgili şeyler düşünüyorum. Frey'in golüne sevindim çünkü o gol bizi çok rahatlatmıştı ve Frey takımın iyiliği için uğraşan bir isim."

"Barış Alıcı'nın durumu şöyle; son iki maçta oyuna girmeye çok yaklaştı. Ama o anki şartlar buna engel oldu."

"Barış Alıcı sezon başında iyi başladı. Ama onun şöyle bir durumu var, genç bir oyuncu, genç oyuncuların kötü sonuçlarla birlikte özgüveni düşer. Onda da böyle oldu. Böyle durumlarda oyuncunun kötü etkilenmesini engellemek lazım. Eminim ki Erwin Koeman ona yakın zaman içinde süre verecektir. Barış da kendi durumunu biliyor."

"Yiğit de aynı zamanda teknik, taktik ve fizik anlamda gelişiyor. Ona da kesinlikle inanıyoruz. Berke gösterdiği gelişim inanılmaz çabuk, idmanlarda yaptığı kurtarışlar nefes kesici oluyor. Çalışma etiği ve gelişimi gerçekten inanılmaz."

EKİCİ GERİ DÖNECEK

"Mehmet Ekici, sahalara dönmeye yakın. Milli aradan sonra takıma dönecek. Alper ve Şener'in sakatlıkları biraz daha uzun sürecek."

"Volkan Demirel hakkında söyleyecek çok bir şey yok. Farklı bir gelişme yok o konuda. Ozan'ın durumu biraz daha farklı. Kendisi oynamak istiyor ve yetenekli bir futbolcu. Kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Ben ona yardım edeceğimi söyledim, o da bunu istemeli."

"Ocak ayı transfer dönemi zordur. Yetenekli oyuncular ocak ayında uygun olmazlar. Ama takipteyiz, işimize gelen fırsat olursa değerlendiririz. Takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız var onları da değerlendireceğiz."

"Transfer pazarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz, uygun fırsat görürsek üzerine gideriz. Bir yandan da uymamız gereken finansal fair-play kuralları var."

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