İşte Kocaman'ın yeni takımı!
TRT Spor'a konuşan Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı.
Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy'un TRT Spor'a yaptığı açıklaması şu şekilde:
"Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız."
AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI
Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.
Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.
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