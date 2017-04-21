İşte KMF 2017 için bilet kazananlar!

Yılın ilk büyük kupasının sahibi, Oyunfor.CREW ve BAU SuperMassive arasında 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak final maçı sonrası belli olacak. Tam 5 bin kişi bu son derece önemli finali yerinden izlerken, yaklaşık 1 milyon kişi de internet üzerinden büyük mücadeleyi takip edecek.

Spor Arena’nın KMF 2017’de yer almak isteyenler için düzenlediği yarışmanın kazananları da belli oldu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yarışmada sorduğumuz 6 soruya en hızlı sürede cevap veren 6 talihli yarınki finalde olmaya hak kazandı.

İşte o talihliler;

1-Korcan Yürekli

2-Bilal (itsbilol4)

3-Yorum Gözlüklü

4-Erol Batuhan Tamcı

5-Berk Toz

6-Ercan Ayyıldız

6-Doğuş Can Doğan

*Aynı sürede sorulara doğru cevap verdikleri için 2 talihli de kazanmış sayıldı.Kazananlar yarın Volkswagen Arena'da verdikleri iletişim bilgilerini teyit etmeleri halinde içeriye girebileceklerdir.