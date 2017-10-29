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İşte, Klopp’un yeni gözdesi! 16 yaşında...

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Meksika'da Club America forması giyen Diego Lainez'i transfer etmek istiyor.

Hürriyet Haber
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un menajeri Jurgen Klopp yeni prensini buldu. FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Diego Lainez Alman menajerin radarına girdi.

ESPN Deportes’e göre; Liverpool’un scout ekibi Meksika Ligi takımlarından Club America forması giyen genç yıldızı Merseyside kulübüne getirmek için her şeyi yapıyor.

Geçtiğimiz sezon 16 yaşında ilk kez a takımda boy gösteren Lainez ayrıca The Guardian'ın “Dünyanın en yetenekli 60 oyuncusu” listesinde de kendisine yer bulmuştu. (Skor)

Diego LaniezPremier League
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