İşte Karataş'ın son durumu! Bir daha ata binecek mi...
25 Kasım 2018 Pazar günü Adana’da bindiği Ateşbibi isimli tayla birlikte yıkılarak büyük bir kaza geçiren ve olay anındaki görüntüsü ile ailesinin ve yüzbinlerce yarışseverin yüreklerini ağzına getiren şampiyon jokey Halis Karataş’ın durumu belli oldu.
Ailesinin istediği üzerine yapılan ön tetkiklerin ardından pazar akşam saatlerinde Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Karataş’ın, sabah itibariyle vücudunda herhangi kırık olmadığı açıklandı.
Başarılı jokeyin çekilen tomografisinin temiz olduğu, sadece kas sıkışmasından dolayı boynunun arkasında bulunduğu, yırtılan çenesine atılan dikişler nedeniyle yaklaşık 10 gün kadar yemek yiyemeyeceği ve bu süre içerisinde sıvı ile besleneceği öğrenildi.
Halis Karataş'ın ne zaman at bineceği ise henüz belli değil... Bu durum önümüzdeki günlerde açıklanacak. (yarisdergisi.com)
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