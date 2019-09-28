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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 00:31, Son Güncelleme:

İşte Jurgen Klopp'un sürekli gülmesinin sebebi

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Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp, samimi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam neden sürekli güldüğüyle alakalı sorulara yanıt verdiği açıklamasında futbolun bir ölüm kalım meselesi olmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı çalıştırıcısı Jurgen Klopp, 'The Players Tribune'e açıklamalar yaptı. Liverpool'u ihtişamlı günlerine taşıyan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Jurgen Klopp'un yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

"OĞLUM DOĞUNCA FARK ETTİM"
"Bazen insanlar bana neden sürekli gülümsediğimi soruyor. Kaybettiğimiz maçtan sonra bile gülümserim. Çünkü oğlum hayata geldiğinde futbolun ölüm kalım meselesi olmadığını fark ettim. Biz hayat kurtarmıyoruz. Futbol umutsuzluk ve nefret yayan bir şey değil. Futbol, eğlendirici ve ilham verici olmalı. Özellikle de çocuklar için.

"ONLAR TANRI DEĞİL"
Yuvarlak bir topun, hayatları nasıl değiştirebileceğini kendi oyuncularımın çoğunda gördüm. Salah, Mane, Firmino ve diğerlerinin hikayeleri kesinlikle inanılmaz. Benim Almanya'da küçükken yaşadığım zorluklar onların yaşadıklarıyla karşılaştırılamaz. Pes etmek için çok fazla sebepleri vardı ama onlar bunu reddettiler. Onlar tanrı değil sadece hayallerinden kolay vazgeçmeyen insanlar."

İşte Jurgen Kloppun sürekli gülmesinin sebebi

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