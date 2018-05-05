İşte Inter'in Nagatomo için istediği rakam! G.Saray...
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
G.SARAY 2.5 MİLYON TEKLİF EDECEK
Galatasaray yönetiminin bu fiyatı çok bulduğu, 32 yaşındaki Japon sol bek için 2.5 milyon Euro civarında bir fiyat düşündüğü belirtiliyor..
Sezon sonunda Inter kulübü ile pazarlık yapılacağı gelen haberler arasında.
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