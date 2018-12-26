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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

İşte ilk devrenin penaltı bilançosu!

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İşte ilk devrenin penaltı bilançosu!

Hakemler, ligin ilk yarısında 67 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltı vuruşlarının 44'ü golle sonuçlandı. En fazla penaltı kazanan takım Kasımpaşa olurken, Göztepe lehine penaltı kararı çıkmadı

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemin uygulandığı sezonun ilk devresinde oynanan 153 karşılaşmada 67 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 44'ünde top filelerle buluştu. Geçen sezonun ilk yarısında hakemler, 61 kez beyaz noktayı göstermişti.

Ligin 17 haftalık bölümünde en fazla penaltı kazanan takım ise Kasımpaşa oldu. İlk devreyi 4. sırada tamamlayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa lehine 11 penaltı kararı çıktı. Beyaz noktada cömert davranan Kasımpaşa, 11 penaltının ancak 6'sını gole dönüştürebildi.

- Diagne beyaz noktaya 9 kez geldi

Ligin ilk yarısında oynadığı hücum futboluyla herkesin beğenisini kazanan İstanbul ekibinde beyaz noktaya 9 kez Mbaye Diagne, 2 kez de Trezeguet geldi. Gol krallığı yarışında 20 golle açık ara zirvede yer alan Senegalli Diagne, 9 penaltının 6'sında topu ağlara gönderdi. Mısırlı futbolcu Trezeguet ise 2 penaltı atışından da faydalanamadı.

Attığı gollerle sezonun ilk yarısına damga vuran Diagne, penaltıdan en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu konumunda bulunuyor.

Lehine en çok penaltı verilen takım sıralamasında Kasımpaşa'yı, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor takip etti. Altışar penaltı kazanan iki ekip, bunların 4'ünü golle sonuçlandırdı.

- Beşiktaş penaltılarda 4'te 2 yaptı

Ligin ilk devresinde beklentilerin uzağında kalan "üç büyükler"den Beşiktaş 4, Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 penaltı kazandı. Siyah-beyazlı ekip penaltı atışlarında 4'te 2 yaptı. Galatasaray kazandığı 3 penaltının birini kaçırırken, Fenerbahçeli oyuncular beyaz noktada hata yapmadı.

Beşiktaş'ta beyaz noktaya iki kez gelen Ricardo Quaresma, bunların birini gole çevirirken, penaltı vuruşundan gol sevinci yaşayan diğer siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Göztepe deplasmanında penaltıdan faydalanamayan Oğuzhan Özyakup, kullandığı üst üste üçüncü penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Galatasaray'da Garry Rodrigues, Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ü geçemezken, Eren Derdiyok, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında penaltıdan birer gol kaydetti. Fenerbahçe'de ise Suudi Arabistan'ın El Nassr ekibine transfer olan Giuliano ile Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, penaltılarda ağları havalandırdı.

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- Adebayor penaltıyı, Başakşehir galibiyeti kaçırdı

Üst üste üç sezondur ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kazandığı 2 penaltının birini değerlendirebildi. Medipol Başakşehir'de penaltı atışlarında topun başına Emmanuel Adebayor ve Edin Visca geçti. Dünyaca ünlü futbolcu Adebayor, Bursaspor maçında kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşma 0-0 biterken, galibiyeti kaçıran Medipol Başakşehir Bursa'da iki puan bıraktı. Edin Visca ise Göztepe'yi 2-0 yendikleri karşılaşmada, penaltılarda kurtarışlarıyla adından söz ettiren Portekizli kaleci Beto'yu geçmeyi başardı.

- Penaltı kullanmayan tek takım Göztepe

Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 17'si penaltı kullanırken, sadece Göztepe lehine penaltı düdüğü çalınmadı. İzmir temsilcisinde futbolcular, sezonun ilk yarısında beyaz noktaya gelmedi. İlk devrenin flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor da 17 haftada bir penaltıda kaldı. Göztepe'nin aleyhine ise 4 penaltı kararı çıkarken, tecrübeli kaleci Beto penaltı atışlarının ikisini kurtardı.
Portekizli milli kaleci, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'a penaltıdan gol izni vermedi. Beto, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sını kurtarmayı başardı.

- Galatasaray'ın aleyhine 7 penaltı çalındı

Ligin ilk devresinde aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer kezle Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-kırmızılı takım aleyhine çalınan penaltıların 6'sı golle sonuçlandı. İlk devreyi 3. sırada bitirerek dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor ise penaltıdan 3 gol yedi. Bu iki takımın ardından aleyhine en fazla penaltı, 6 kezle Çaykur Rizespor'a verildi.

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