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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
25.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

İşte Gustavo Cuellar'ın maliyeti! Galatasaray... | Son dakika transfer haberleri...

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İşte Gustavo Cuellar'ın maliyeti! Galatasaray... | Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kolombiyalı önlibero Gustavo Cuellar'ın maliyeti belli oldu. Flamengo oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro isterken Cuellar da yıllık 2.5 milyon Euro maaş talep ediyor.

Galatasaray'da Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından bu bölgeye transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen Flamengo'lu Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.

Flamengo 6.5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Kolombiyalı önlibero için kulübü Flamengo 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Cuellar ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş istiyor.

Tam bir istikrar abidesi

4 sezondur Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar Brezilya ekibiyle 163 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Cuellar ayrıca Kolombiya Milli Takım forması da giyiyor. Kolombiya'nın COPA Amerika kadrosunda yer alan 26 yaşındaki futbolcu Paraguay maçında 90 dakika forma giymiş ve takımının tek golünü atmıştı.

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İşte Gustavo Cuelların maliyeti Galatasaray... | Son dakika transfer haberleri...

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