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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.12.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

İşte Gomis'in gerçek bedeli

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İşte Gomis'in gerçek bedeli

Galatasaray’ın yerini bir türlü dolduramadığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'te yeni gelişme... Al-Hilal’e 6 milyon Euro’ya satıldığı açıklanan yıldız futbolcuda gerçek bedelin 4.5 milyon Euro olduğu, aradaki farkın ise alacakları için düşüldüğü ortaya çıktı.

Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti. Ancak bu bedelin gerçekte 4.5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1.5 milyon Euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi. Gomis geçen sezon 15 haftada tek başına 14 gole imzasını koyarken, takımda hücum hattını oluşturan oyuncuların toplamı (Eren, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan Gümüş) Fransız yıldız kadar skora etki edemedi.

İKİ GOL BİRDEN ATTI
Bu arada Suudi Arabistan'da şov yapmaya devam eden Gomis, Al Hilal'in sahasında Al Nassr ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 15 dakika içinde iki kez ağları havalandırmayı başardı. (Sabah)

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