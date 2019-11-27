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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

İşte Galatasaray'ın Mert Hakan teklifi

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Galatasaray'da sakat ve formsuz isimlerin çokluğu ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından değişim başlıyor. Sarı kırmızılıların hedefindeki son isim ise Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş oldu.

Galatasaray'da; sakatlıklar ve formsuzluklar hareketli bir transfer dönemini işaret ediyor... Son iki yılı şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, Cemil Usta Sezonuna hiç de istediği gibi başlayamadı.

12 haftada; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle; puan cetvelinin 8. sırasında yer alan Cimbom'da; Fatih Terim ve ekibi, ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olmak istiyor. Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde, 7 sıra altında yer alan Aslan, devre arasını iple çekiyor...

Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması; teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.

Galatasarayda Emre Mor şanssızlığı Oyuna girince...
Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Oyuna girince...

Takımın önemli isimleri; Younes Belhanda, Yuto Nagatomo ve Mariano'yu satış listesine konmasına istenen deneyimli hoca, Jean Micheal Seri, Steven Nzonzi gibi yıldızlarının da performansından memnun değil...

Formsuz futbolcunun çok olmasının yanında; kadroda birçok sakatın da yer alaması, ocak ayının hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Nagatomo ve Mariano'yu elden çıkarılmasına öncelik verilmesini istedi. Böylece ilk transferin Martin Linnes olması kesinleşti bile...

Asist Analiz'in haberine göre; ilk transferini takım içinden yapacak deneyimli hoca, ikincisini de lider Sivasspor'dan istedi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Seri ve Nzonzi ikilisinden bir türlü istenen katkıyı alamayan Terim, sol bek Ömer Bayram'dan 8 numara yaratmıştı. Bu bölgeye transferi şart koşan kurt hoca, yönetime ne yapın ne edin Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı alın dediği öğrenildi.

ALBAYRAK TEMAS HALİNDE

Sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, 25 yaşındaki oyuncuyla dirsek temas halinde. Başarılı oyuncuyla bir araya gelen Albayrak, "Hocamız da biz de seni kadromuzda görmeyi çok istiyoruz" dediği öğrenildi.

Albayrak, Mert Hakan Yandaş'a yıllık 1,5 milyon Euro önerdi, oyuncu teklife sıcak bakıyor. Sivasspor 25 yaşındaki oyuncuyla masaya oturmak istese de; Mert Hakan gönlünde yatan takımın formasını giymek istediği ve teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Başarılı oyuncu, önümüzdeki sene sarı-kırmızılı formayı giyecek. Mert Hakan Yandaş, bu sezon Yiğidolar ile çıktığı 12 maçta; 3 kez rakip fileleri sarsarken 1 kere de asist yaptı.

İşte Galatasarayın Mert Hakan teklifi

İşte Galatasarayın Mert Hakan teklifi

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