İşte Galatasaray'ın kış çileği! Geliyor...

Galatasaray'da yeni bir Kwadwo Asamoah gelişmesi... Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Juventus'un Ganalı sol kanat oyuncusu Asamoah'ın transferi için yoğun çaba sarfetmiş, oyuncuyu ve Juventus'u da ikna etmişti. Ancak İtalyan kulübü son anda transferden vazgeçmişti.

BU KEZ OLACAK GİBİ

Dün Fransız Beinsports'ta yer alan habere göre Cimbom, Ganalı yıldıza çok yakın. Habere göre, İtalyan ekibi Juventus ve Galatasaray, 28 yaşındaki Asamoah için görüşmeleri hızlandırdı ve transfer yüksek ihtimalle ocak ayında son bulacak.

FAZLA KULLANMADILAR

Juventus ise haziran sonu sözleşmesi sona erecek Asamoah'tan para kazanabilmek için oyuncusunu ocak ayında satmaya sıcak bakıyor. Juventus Teknik Direktörü Allegri, Asamoah'ı yaz transfer döneminde bırakmadı ama şimdiye kadar onu fazla kullanmadı. Allegri'nin Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinde tercih ettiği Ganalı yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nde ise zaman zaman kendisene ilk 11'de yer buldu. (Takvim)