İşte Galatasaray'ın büyük sırrı! Onlar bile...

Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla geçen Galatasaray tüm istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk sinyalleri verirken oynadığı 11 maçın 8'inde sahadan galip ayrıldı. Cimbom böylece en çok gol kazanan takım durumunda. Galatasaray 11 maçta 26 kez fileleri sarsarak en golcü ekip oldu

YEDİKLERİ GOL ORTALAMASI 0.8

CİMBOM başarılı savunmasıyla da farkediliyor. Sarı-Kırmızılılar 11 maçta kalesinde sadece 9 gol gördü. Bir başka deyişle her maç 0.8 gol yedi. Böylece tüm ekiplerden daha az golü kalesinde gördü

TEK YENİLGİ TRABZONSPOR'A

Galatasaray ligde aynı zamanda en az yenilen takım durumunda. Sarı-Kırmızılılar ligde sadece Trabzonspor'a mağlup oldu. 11 maçta ayrıca 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak en başarılı takım oldular.

MAİCON BİLE 4 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'da Gomis 11 maçta 11 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakaladı. Defans oyuncularından Maicon'un 4, Mariano'nun da 1 golü var. Orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci de 6 gol atmayı başardı. (Takvim)