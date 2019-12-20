İşte Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı transfer teklifi!

Spor Arena Dış Haberler | Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'ın Hatem Ben Arfa'yı listesine aldığı iddia edildi.

18 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fransa basınından Footmercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fransız yıldıza 3 milyon euro kazanabileceği 18 aylık bir sözleşme önerdi.

BEN ARFA SÜRE İSTEDİ

Haberde; Ben Arfa'nın, sarı-kırmızılı kulüpten düşünmek için birkaç süre istediği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Radamel Falcao'nun fomasını giydiği Galatasaray'da oynamaya sıcak bakabileceği vurgulandı.

Ayrıca La Liga'dan Espanyol ve Ligue 1'den Marsilya ile Lyon'un da Ben Arfa'nın menajeriyle temasa geçtiği ancak en ciddi teklifin Türkiye'den olduğu kaydedildi.

Geçen sezon Rennes'de 41 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bir kulüple anlaşamadı.

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