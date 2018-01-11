İşte G.Saray Odeabank'ın yeni koçu

Galatasaray Odeabank'ta alınan kötü sonuçlar sonrasında Erman Kunter ile yollar ayrılırken, yerine bir dönem Sarı-Kırmızılı ekibi çalıştıran, Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllığına anlaşıldığı iddia edildi.

Koç Oktay Mahmuti'nin G.Saray yılları

2010-11 sezonunda Galatasaray'la anlaşmıştır. 2010-11 sezonunda Galatasaray ile play off finaline kalan Mahmuti, yine 2011 yılında Fenerbahçe Ülker'i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştır. 2011-12 sezonunda Galatasaray'ın, elemeleri geçerek tarihinde ilk kez EuroLeague'e katılmasını sağlamıştır. Euroleague'de CSKA Moskova ve Olimpiakos gibi takımları evinde deviren Galatasaray'ın Top 16'ya kalmasında büyük pay sahibi olan Mahmuti, 2011-12 sezonunu lider olarak tamamlamasına karşın, play off'larda Beşiktaş Milangaz ile eşleşmiş ve play off'a yarı finalde veda etmiştir. Galatasaray'da görev aldığı dönemde, İstanbul'daki Olympiacos galibiyetinden sonra taraftarlar için söylediği "Onlar bizlerden birisi, aileden birisine teşekkür etmezsiniz. Teşekkürü yabancı birisine edersiniz. Biz onlarla birlikte yürüyoruz, onlarla birlikte mücadele ediyoruz." sözüyle herkesin gönlünde taht kurmuştur. Haziran 2012'de Galatasaray ile yolları ayrılmıştır.

ALBA Berlin 95-62 Galatasaray Odeabank